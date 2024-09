Interactieve verkeerslessen voor jongeren in Tytsjerksteradiel

lokaal nieuws wo 4 september 2024, 16.58

BURGUM - Wethouder Tytsy Willemsma was woensdag aanwezig bij de verkeerslessen van VeiligheidNL van de HavoTop klas in Burgum. Samen met de provincie Fryslân organiseert de gemeente Tytsjerksteradiel jaarlijks verkeerseducatieprogramma's op scholen in de gemeente.

Jonge automobilisten

Speciaal voor jonge automobilisten is het programma Stand up for your ride ontwikkeld. Onder leiding van twee sessieleiders van VeiligheidNL gaan de studenten op een interactieve manier aan de slag met de onderwerpen: te hard rijden, rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, het dragen van een autogordel (ook achterin) en afleiding door gebruik van de mobiele telefoon tijdens het rijden.

De studenten delen ervaringen en gedragingen, voeren discussies en nemen positie in. Ze krijgen wetenschappelijke informatie, spelen rollenspellen en er is ruimte voor reflectie.

"Wy wolle dat mei dit ferkearsprogramma it tal ferkearsûngelokken en slachtoffers ûnder de jongerein ôfnimt", vertelt wethouder Tytsy Willemsma. "Dit projekt is ûntwikkele foar de jongerein en rjochtet him ek op hoe't je oaren oansprekke kinne op it rydgedrach".

Verkeersmarkt

Naast deze lessen was er een Verkeersmarkt met verschillende onderwerpen. Leerlingen gingen in groepjes aan de slag met verschillende onderwerpen. Zo konden ze een ogen- en reactietest doen, spraken ze over groepsdruk en alcoholgebruik in het verkeer. Ook was er aandacht voor goed waarnemen, afleiding in het verkeer en voor tractoren en ander landbouwverkeer op de openbare weg.