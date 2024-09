Drukste stuk van snelweg A7 krijgt groot onderhoud

lokaal nieuws di 3 september 2024, 15.25

HEERENVEEN - Het drukste stuk van de snelweg A7 tussen Heerenveen en Joure krijgt 'groot onderhoud'. Per dag komen 25.000 voertuigen over deze weg (gemiddeld per dag en per rijrichting) en dat maakt dit deel van de A7 de drukste van Friesland.

Rijkswaterstaat voert samen met aannemer Van der Lee vanaf woensdag 2 oktober tot en met woensdag 27 november 2024 grootschalig onderhoud uit aan de A7 in Friesland. Op beide rijbanen van de A7 tussen Joure en Heerenveen moet het asfalt vervangen worden. De kwaliteit van het wegdek is sneller verslechterd dan verwacht, daarom is ingrijpen nu nodig.

Werken aan de weg

De wegwerkzaamheden beginnen op woensdag 2 oktober 2024. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren wordt een zogeheten 4-0 systeem geplaatst in vier fases. Dit betekent dat gebruik wordt gemaakt van een tijdelijke omlegging van rijbanen naar één weghelft. Hierdoor komt op de ene helft van de weg ruimte vrij om werkzaamheden uit te kunnen voeren, terwijl het verkeer over de andere weghelft nog kan doorrijden. Weggebruikers moeten wel langzamer rijden en per richting is maar één baan ter beschikking.

Nieuw asfalt

De kwaliteit van het wegdek is dermate slecht dat de dek- en de tussenlaag van het asfalt verwijdert moet worden. Vervolgens kan nieuw asfalt worden aangebracht. Daarnaast vervangen we voegen en herstellen we de geleiderail en verlagen we de bermen voor een betere afwatering.

Kans op files is groot

De kans op vertraging en files is hierdoor groot. Om de hinder te beperken wordt er Smart Mobility ingezet, door onder andere de inzet van apps, zoals Google Maps, Waze en Flitsmeister. Ook wordt sociale media ingezet. Weggebruikers worden op deze manier actief geïnformeerd over hinder en mogelijke gevaarlijke situaties. Ook kunnen ze weggebruikers aanbevelen een andere route te nemen of op een ander tijdstip te reizen, waardoor er minder files ontstaan.

Planning van de werkzaamheden

Sinds maandag 12 augustus 2024 worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in beide richtingen. Zo zijn extra lichtmasten geplaatst en zijn doorsteken gecreëerd zodat het verkeer straks van de ene rijbaan naar de andere kan. De asfalteringswerkzaamheden worden vanaf woensdag 2 oktober uitgevoerd in 4 fases. Tussen deze fases door zijn er een aantal nachtelijke afsluitingen om het 4-0 systeem om te bouwen naar de andere rijbaan. Zie hieronder de 4 fases:

Fase 1 – woensdag 2 oktober tot en met dinsdag 8 oktober

Joure richting Oudehaske – Afrit 25 naar Oudehaske vanaf Joure is afgesloten.

Fase 2 – dinsdag 15 oktober tot en met maandag 21 oktober

Oudehaske richting Joure – Toerit 25 vanaf Oudehaske naar Joure is afgesloten.

Fase 3 – maandag 28 oktober tot en met zondag 10 november

Oudehaske richting Heerenveen – Afrit Zwolle bij knooppunt Heerenveen blijft hierbij open, maar is wel verkort.

Fase 4 – vrijdag 15 november tot en met woensdag 27 november

Heerenveen richting Oudehaske – De verbindingsweg van Leeuwarden naar Joure is dan verkort.