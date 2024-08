Plaatselijk Belang wil nieuwe sportzaal in Twijzelerheide

wo 28 augustus 2024

TWIJZELERHEIDE - Nu het MFA in Twijzelerheide niet meer doorgaat, wordt er druk gewerkt aan het bouwen van een kindercentrum in Twijzelerheide. Daar waar in het MFA alles tezamen zou komen, scholen, kinderopvang, dorpshuis, voetbal en een sportzaal, heeft het gemeentebestuur nu de focus geleegd op de nieuwbouw van een kindcentrum om de huidige gymzaal heen.

Plaatselijk Belang Twijzelerheide is echter van mening dat, gezien de leeftijd van de gymzaal en de huidige eisen voor een goede sportzaal, bij de nieuwbouw van het kindcentrum er het beste ook gekozen kan worden voor vervanging van de gymzaal voor een toekomstbestendige sportzaal.

Plaatselijk Belang Twijzelerheide heeft hierop contact gezocht met de gemeenteraad en het college van van B&W van Achtkarspelen om dit punt te bespreken en hiervoor is een afspraak gemaakt.

Ter voorbereiding van dit overleg heeft een deel van het bestuur van Plaatselijk Belang Twijzelerheide een bezoek gebracht aan de sportzaal in Surhuisterveen, welke recent in combinatie met de nieuwbouw van de Singelland ook vervangen is om weer goed toekomstbestendig te zijn. De oude gymzaal van Surhuisterveen was van 1958 en daarmee ongeveer even oud als de huidige gymzaal in Twijzelerheide.

Plaatselijk Belang Twijzelerheide heeft hierbij een goede indruk gekregen van wat er verwacht wordt van een moderne sportzaal en is ook van mening dat Twijzelerheide een gelijkwaardige sportzaal verdient als de andere dorpen in Achtkarspelen.

