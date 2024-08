Hummel Keukens maakt plaats voor nieuwbouw (53 wooneenheden)

do 22 augustus 2024

HAULERWIJK - Al meer dan 40 jaar is Hummel Keukens, Badkamers en Wonen een begrip in Haulerwijk. Ooit is de zaak begonnen als kruidenierswinkel, waarna het bedrijf is uitgegroeid tot een grote, toonaangevende meubelwoonwinkel. Uiteindelijk besloeg de totale oppervlakte maar liefst 5500 m2.

Wie op zoek was naar een specialist op het gebied van keukens, badkamers en wonen was hier aan het goede adres.

Grote brand in 2015

In juli 2015 sloeg het noodlot toe. Door blikseminslag ontstond er op de eerste zondag in juli een flinke brand, waardoor het keukenpand verwoest is. Hierdoor moest de keukenshowroom afgebroken worden, het was niet meer te redden. Gelukkig had het bedrijf veerkracht en heeft het in 2018 het bestaande Hummel Keukens en Badkamers uitgebreid met een showroom voor Wonen, waarna de totale oppervlakte uitgebreid is naar 5500m2.

Nieuwbouw

Door de nieuwbouw van 53 wooneenheden, bestaande uit onder andere appartementen en rijtjeswoningen, moet Hummel Keukens, Badkamers en Wonen plaats maken. De nieuwbouwplannen worden dit jaar verder uitgewerkt, maar de leegverkoop van het pand is al begonnen. Meer informatie over de nieuwbouwplannen is te vinden op www.nieuwbouwhummelhaulerwijk.nl.

Online veiling

Het laatste deel van de inventaris van Hummel wordt op een een online veiling aangeboden. Banken, badkamermeubels, woonaccessoires, tegels, bedrijfsinventaris en andere producten worden zo verkocht. Daarnaast worden ook de bedrijfswagens, gereedschappen en reachtruck geveild. Bekijk de gehele veiling op de website van Onlineveilingmeester.nl.