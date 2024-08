'Bestemmingsplan van de Poiesz in De Westereen voldoet niet'

Auke Iedema do 22 augustus 2024, 9.35 regionaal do 22 augustus 2024, 9.35

DE WESTEREEN - Het bestemmingsplan van de Poiesz aan de Foarstrjitte 49 heeft gebreken. De Raad van State deed woensdag uitspraak over het bestemmingsplan van de nieuw gebouwde Poiesz-supermarkt in De Westereen.

Het bestemmingsplan, dat op 1 november 2021 door de gemeente Dantumadiel was vastgesteld, voorzag in de sloop van de bestaande supermarkt en de bouw van een nieuwe supermarkt van 1.450 m² op een aangrenzend stuk agrarisch land.

Bezwaar buurtbewoner

Een buurtbewoner tekende bezwaar tegen het plan omdat hij van mening was dat de nieuwbouw zou leiden tot een verslechtering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied en zijn woongenot. Daarnaast betoogde hij dat het plan niet voldeed aan de vereisten voor een duurzame verstedelijking, zoals vastgelegd in de regelgeving.

In strijd met wetgeving

De Raad van State oordeelt nu dat de gemeente Dantumadiel onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de nieuwe supermarkt buiten het bestaande stedelijk gebied moest worden gebouwd. Ook is niet duidelijk waarom de supermarkt niet binnen het kernwinkelgebied kon worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan is hiermee in strijd is met de wet- en regelgeving.

Kans tot wijziging

De gemeente Dantumadiel krijgt van de Raad van State 20 weken de tijd om het bestemmingsplan aan te passen en de gebreken te herstellen. De gemeente moet duidelijk laten zien waarom de gekozen locatie de beste optie is en waarom er geen alternatieven binnen het stedelijk gebied mogelijk zijn.