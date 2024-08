Echtpaar Bruinsma-Van Zuiden uit Burgum 60 jaar getrouwd

regionaal di 20 augustus 2024, 11.30

BURGUM - Sybren en Griet Bruinsma-Van Zuiden uit Burgum zijn woensdag 60 jaar getrouwd. Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel kwam dinsdag bij het echtpaar langs om ze te feliciteren met hun huwelijksjubileum.

Sybren Bruinsma en Griet Bruinsma-Van Zuiden ontmoetten elkaar eind jaren '50 tijdens een dansavond in Raard. Ze trouwden op 21 augustus 1964. Ze wonen al 52 jaar in Burgum en hebben drie dochters en zes kleinkinderen.

De heer Bruinsma werkte als machinist bij de elektriciteitscentrale en mevrouw was werkzaam in de zorg. Volleybal is de grote hobby van meneer en mevrouw. Ze hebben beiden de sport beoefend en meneer is ook trainer geweest. Ze gaan ook graag op vakantie naar hun geliefde Denemarken.

Met uitzondering van twee uurtjes hulp per week is het echtpaar zelfredzaam en verkeert in matige gezondheid. Ze vieren hun jubileum in huiselijke kring met hun kinderen, kleinkinderen en broers en zussen.

