Automobilist botst op brug na aanrijding met bestelbus

regionaal wo 14 augustus 2024, 16.52

DRACHTEN - Een automobilist kwam woensdagmiddag tegen de Philips-brug in Drachten tot stilstand. Even daarvoor werd bestuurder in de zijkant aangereden door een bestelbus.

De aanrijding werd om 16.14 uur gemeld bij de hulpdiensten. De brandweer, twee ambulances en de politie werden opgeroepen voor het ongeval aan de Oliemolenstraat.

Al snel bleek dat er geen sprake was van een beknelling. Ook werd duidelijk dat alle betrokkenen met de schrik vrijgekomen waren. De politie is ter plaatse gekomen om het ongeval in kaart te brengen. Een berger heeft beide voertuigen weggesleept.

