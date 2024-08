Twee mannen slaan op de vlucht na ernstig geweldsincident

do 1 augustus 2024, 22.25

DRACHTEN - Aan de Meerkoetstraat in Drachten heeft donderdag een ernstig geweldsincident plaatsgevonden. Rond 21.50 uur kreeg de politie de melding. Het zou gaan om een woningoverval.

De agenten kwamen samen met een ambulance ter plaatse. Er is direct begonnen met het onderzoek en er is een Burgernet actie gestart. Het zou volgens het Burgernetbericht gaan om twee blanke mannen. Beide met kort geschoren wit haar. Het tweetal droeg witte kleding en hadden mogelijk een zwarte tas bij zich. De politie benadrukt het duo niet zelf te benaderen, maar gelijk 112 te bellen.

De verdachten zouden mogelijk gevlucht zijn via de Kievitstraat. In de achtertuin van de woning zou een zwarte tas zijn gevonden, die niet van de eigenaar van de woning is. Daarnaast zou in het huis een mes zijn aangetroffen.

De Forensische Opsporing van de politie heeft onderzoek gedaan. Een mannelijk slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk of er iets is weggenomen.

