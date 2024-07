Gewonde bij schietpartij aan Voorstreek in Leeuwarden

lokaal nieuws wo 31 juli 2024, 19.13

LEEUWARDEN - Bij een schietpartij in een horecagelegenheid aan de Voorstreek in Leeuwarden is woensdagavond één persoon ernstig gewond geraakt. De politie kreeg om 18.25 uur melding van het schietincident.

Terwijl de hulpverlening voor het slachtoffer werd opgestart, is de politie een onderzoek begonnen.

De politie laat weten dat zij op zoek is naar één of twee verdachten. Ze zijn na het incident weggevlucht. Het is onbekend in welke richting ze zijn vertrokken.

Getuigen worden dringend opgeroepen om zich te melden bij de politie via 112 of deel uw tips anders via 0900-8844.