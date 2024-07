Vrachtwagen geschaard op N381: weg enige tijd dicht

regionaal di 23 juli 2024, 17.04

DONKERBROEK - Dinsdagmiddag even na vier uur is door nog een onbekende oorzaak een trailer van een vrachtwagen geschaard op de N381 ter hoogte van Donkerbroek. Zover bekend raakte niemand gewond bij het ongeval.

De schade aan de trailer was aanzienlijk. Er ontstond een ravage op de weg.

Wegafsluiting

De politie heeft de volledige N381 in de richting van Appelscha afgesloten in verband met de afhandeling van het ongeval. Dit leidde tot een forse file en aanzienlijke vertragingen voor het verkeer in de regio.

De exacte oorzaak van het ongeval is onbekend. Op de foto's is een heftruck te zien. Mogelijk zat deze als lading in de aanhanger.

