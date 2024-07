Automobilist die ravage veroorzaakte was onder invloed

regionaal ma 22 juli 2024, 17.21

DRACHTEN - De automobilist die zondag een ravage veroorzaakte in de Tine Talmanstraat in Drachten, bleek onder invloed van alcohol en verdovende middelen. Ook was de 21-jarige man uit Boornbergum niet in het bezit van een geldig rijbewijs.

Agenten kregen zondag omstreeks 05.00 uur een melding van een verkeersongeval. Een personenauto zou daarbij een muur hebben geraakt. De bestuurder, een 21-jarige man uit Boornbergum, is op de locatie van het ongeval aangehouden.

"De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en verdovende middelen en daarnaast zonder geldig rijbewijs te rijden. Hiervoor is een proces-verbaal opgemaakt", zo laat de politie aan WâldNet weten.