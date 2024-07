Blunder in Drachten, vernieuwde Torenstraat nu al verzakt

regionaal zo 21 juli 2024, 13.50

DRACHTEN - De Torenstraat in Drachten is nu al verzakt. De weg kreeg in 2023 een renovatie maar nu blijkt dat het werk niet goed is gedaan. Dat meldt weekblad Actief. Er was zo'n zes maanden gewerkt aan de weg waarbij een nieuwe riolering werd aangelegd en de weg opnieuw werd ingericht.

In november werd de Torenstaat nog feestelijk geopend.

Verzakte weg

Het is nu duidelijk dat geworden dat aannemer BAM de rioolsleuf onvoldoende verdicht heeft, waardoor de Torenstraat verzakt is. Er zijn rijsporen in de rijbaan ontstaan en de putdeksels steken uit boven de bestrating. Ook de rioolbuizen sluiten niet goed op elkaar aan.

BAM betaalt

Het college van B&W laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat er overleg is geweest met de aannemer. BAM voert de herstelwerkzaamheden aan het riool en de rijbaan uit op eigen kosten. Het college laat in dezelfde brief ook weten dat er meerkosten zijn gemaakt tijdens het project. Dat betreft 228.000 euro.

Meerkosten

De meerkosten bestaan uit afvoer van grond. Ook moest het voetpad opnieuw bestraat worden nadat een nutspartij werkzaamheden uitvoerde na het bestraten. De aannemer is hiervoor niet aansprakelijk, volgens de gemeente.

De herstelwerkzaamheden beginnen waarschijnlijk begin september en zullen twee tot drie maanden duren. De weg zal daarom wederom afgesloten worden voor het verkeer.