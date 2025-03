Dodelijk ongeval op N381: video toont gevaarlijke situatie vlak voor fatale botsing

Auke Iedema di 4 maart 2025, 14:37 regionaal di 4 maart 2025, 14:37

DONKERBROEK - Een 79-jarige man uit Donkerbroek is maandagmiddag overleden na een ernstig verkeersongeval op de N381 bij Donkerbroek. Uit dashcambeelden blijkt nu dat het ongeval voorafgegaan werd door een bizarre situatie op de weg.

Dashcam beelden

De beelden tonen twee stilstaande auto's aan de linkerkant van de weg, bij de vangrail. Deze voertuigen bevonden zich op de andere weghelft dan waar het latere slachtoffer reed. Op de rijbaan van het slachtoffer was ook een zwarte BMW (met alarmlichten) tot stilstand gekomen, waardoor de doorgang op de linker rijstrook werd belemmerd. Deze bestuurder was uitgestapt.

In de video is te zien dat de bestuurder met dashcam nog net op tijd langs deze BMW kon rijden. Kort na deze situatie botste de 79-jarige man uit Donkerbroek met zijn auto op de BMW. Hij is later aan zijn verwondingen overleden.

Conflict

De politie bevestigt de verkeersruzie tussen de drie bestuurders op de weg. Het gaat om een 43-jarige man uit Drachten, een 37-jarige man uit Drachten en een 19-jarige man uit Oosterwolde. De drie zijn aangehouden op verdenking van het creëren van een gevaarlijke situatie op de openbare weg (artikel 6 van de Wegenverkeerswet). Na verhoor op het politiebureau zijn ze maandagavond vrijgelaten.

Autoweg

Het ongeval vond plaats op de N381, een weg met een maximumsnelheid van 100 km/u. Bij het ongeval vloog ook de hond van het slachtoffer uit de auto door de impact van de botsing. Hij overleefde het ongeluk.

Het politieonderzoek naar de exacte toedracht van het conflict en de rol van alle verdachten is in volle gang.