Opnieuw ingerichte Torenstraat heropend

vr 03 november 2023 12.00 uur

DRACHTEN - Smallere rijbaan, bredere trottoirs en verhoogde kruispunten. Dat is in het kort de nieuwe situatie op de Torenstraat in Drachten. Vrijdagochtend werd deze opnieuw ingerichte straat feestelijk geopend door wethouder Maria le Roy.

Rechts voorrang

Door de verhoging van de kruispunten heeft het verkeer van rechts voorrang bij de kruisingen Houtlaan en Oosterstraat. Al deze maatregelen zijn bedoeld om de verkeersveiligheid op de Torenstraat te vergroten. De nog lege plantenbakken zullen later deze maand gevuld worden met groen.

Stijl kleuren

De stoep langs deze straat is ook verhoogd. Dit kon omdat er niet meer geparkeerd mag worden in de voortuinen van de woningen aan de Papegaaienbuurt, de in de Stijl kleuren geverfde huizen aan de Torenstraat. Deze zelfde kleuren komen ook weer terug op de twee kruispunten met de Houtlaan en Oosterstraat.

Borden aangepast

Naar verwachting van Bam, die verantwoordelijk was voor de herinrichting van de Torenstraat, zullen er vanaf 20 november weer bussen door de straat rijden. De komende tijd zullen de borden rondom de Torenstraat worden aangepast.

FOTONIEUWS