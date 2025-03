Dronken automobilist van de weg gehaald na gevaarlijk rijgedrag

BUITENPOST - De politie heeft woensdag op de Concourslaan in Buitenpost een 41-jarige man uit Groningen aangehouden wegens rijden onder invloed. Een ademanalyse op het politiebureau toonde een alcoholgehalte van 615 μg/l, bijna drie keer de wettelijk toegestane limiet (220).

Melding door andere weggebruiker

De politie Westerkwartier kreeg een melding van een weggebruiker die achter het betreffende voertuig reed. Volgens de melder vertoonde de automobilist opvallend rijgedrag, kwam het voertuig meermaals bijna in botsing met andere auto's en stopte de bestuurder af en toe midden op de weg.

Aanhouding in Buitenpost

De politie in de omgeving van Buitenpost werd gealarmeerd omdat de auto die kant op reed. Agenten wisten het voertuig te onderscheppen op de Concourslaan in Buitenpost. De 41-jarige automobilist uit Groningen, bleek duidelijk onder invloed van alcohol. Na een ademanalyse op het bureau werd een score van 615 μg/l gemeten, wat meer dan zes keer hoger is dan wettelijk is toegestaan.

Tegen de bestuurder is proces-verbaal opgemaakt. Het rijbewijs van de man werd ingevorderd.