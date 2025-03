Politie neemt omgebouwde auto in beslag in Wierum

Auke Iedema

WIERUM - De politie heeft zondag in Wierum een zogenaamd MMBS-voertuig (Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid) in beslag genomen. Agenten van basisteam Noordoost Fryslân constateerden dat de auto, die officieel niet harder dan 45 km/u zou mogen rijden, in werkelijkheid een gemiddelde snelheid van 137 km/u haalde tijdens een lasermeting.

MMBS-voertuigen waren voorheen een populaire manier voor 16-jarigen om met alleen een T-rijbewijs auto te rijden. In sommige gevallen was zelfs helemaal geen rijbewijs nodig. Vanwege misbruik en veiligheidsrisico's is het sinds 2021 niet meer mogelijk om personenauto's als MMBS te registreren.

De agenten zagen de bestuurder zondag op de Dykstrjitte in Wierum. Omdat de constructiesnelheid met meer dan 100% werd overschreden, is proces-verbaal opgemaakt en werd het voertuig in beslag genomen.

Hoewel nieuwe registraties niet meer mogelijk zijn, rijden er nog steeds voertuigen rond die vóór 2021 zijn omgebouwd. Door strengere handhaving verdwijnen deze voertuigen echter steeds meer uit het straatbeeld.