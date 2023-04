Torenstraat in Drachten afgesloten voor doorgaand verkeer

ma 27 maart 2023 21.45 uur

DRACHTEN - De Torenstraat in Drachten is vanaf maandag afgesloten voor doorgaand verkeer. De weg wordt in vier verschillende fases opnieuw ingericht. Aannemer Bam is maandag begonnen met de eerste fase.

De herinrichting van de Torenstraat is onderdeel van de opknapbeurt van het centrum van Drachten. Daarmee wordt het openbaar gebied, de verkeersveiligheid en de parkeergelegenheid in het centrum verbeterd.

Vanwege o.a. een tekort aan bouwmaterialen werden de werkzaamheden uitgesteld naar het eerste kwartaal van 2023. Het is de bedoeling dat de herinrichting (afhankelijk van de weersomstandigheden) medio november 2023 is afgerond.

