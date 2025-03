Steekpartij in Sweagerbosk: twee gewonden, drie aanhoudingen

regionaal wo 5 maart 2025, 14:25

SWEAGERBOSK - Twee mensen zijn woensdag gewond geraakt bij een steekpartij in Sweagerbosk. De twee zijn omstreeks 13.35 uur gewond geraakt bij het incident.

Het steekincident vond plaats op de Boskwei in het dorp. Volgens buurtbewoners zou een langslepende burenruzie op deze dag tot uitbarsting zijn gekomen met geweld.

De politie en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse. Een deel van de agenten droeg uit voorzorg steekwerende vesten.

Twee slachtoffers

De twee slachtoffers werden opgevangen door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Eén persoon raakte lichtgewond en is ter plaatse behandeld. De andere man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis en de politie is meegegaan.

Drie aanhoudingen

Het incident zou plaatsgevonden hebben in een steeg bij een woning. De politie laat weten dat er in totaal drie personen zijn aangehouden. Twee daarvan raakten bij het incident gewond. De andere man was nog enige tijd aanwezig in een woning. Hij werd later meegenomen in een politieauto.

De forensische opsporing van de politie is ingeschakeld om het incident te onderzoeken. De omgeving waar het plaatsvond is afgezet met politielint.

