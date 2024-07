Vijf minderjarige vakantiegangers aangehouden op Ameland

regionaal do 18 juli 2024, 17.09

NES (AMELAND) - De politie heeft donderdag vijf minderjarige vakantiegangers op Ameland aangehouden. Zij worden verdacht van het plegen van een inbraak in een pand van sportactiviteiten op het strand bij Nes.

De inbraak vond plaats in de nacht van woensdag op donderdag. De buit bestond uit geld, frisdrank, alcohol en snoepgoed. De goederen zijn in beslag genomen en het onderzoek naar de zaak is momenteel in volle gang.