Slachtoffer steekpartij werd eerst beroofd van zijn telefoon

regionaal di 9 juli 2024, 10.18

DRACHTEN - De politie zoekt getuigen van het steekincident dat maandagavond plaatsvond in Drachten. Het slachtoffer meldde zich even later bij het ziekenhuis Nij Smellinghe aan het Compagnonsplein.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat het steekincident omstreeks 21.45 uur plaatsvond in de omgeving van de Houtdraaierstraat in Drachten. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden en het onderzoek is volop gaande.

Beroving

Het slachtoffer werd volgens de politie beroofd van zijn telefoon nadat hij op een scooter de Houtdraaiersstraat in reed. Hij werd hier door meerdere personen achtervolgd en vervolgens gestoken.

Na het steekincident wist het slachtoffer het ziekenhuis. Hij kon na een behandeling dezelfde avond het ziekenhuis weer verlaten.

Getuigen gezocht

Zag u maandagavond 8 juli tussen 21:30 en 22:00 uur iets opvallends in de omgeving van de Houtdraaiersstraat? Of beschikt u over camerabeelden uit de omgeving waar wij mogelijk wat aan hebben? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Liever anoniem? Neem dan contact op via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.