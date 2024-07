Man (28) aangehouden voor bezit illegaal vuurwerk

JUBBEGA - Een man van 28 jaar uit Jubbega is woensdag gearresteerd voor het bezit van illegaal vuurwerk. Het vuurwerk werd ontdekt nadat er brand was uitgebroken in een schuur achter een woning aan de K. Molweg in het dorp.

De brand in de schuur werd rond 18.45 uur veroorzaakt door ontploffend illegaal vuurwerk. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar al snel bleek dat er geen vuur meer was. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie kwam later om onderzoek te doen. Ze hebben illegaal vuurwerk in beslag genomen, wat o.a. in de auto van de man werd gevonden.

Het Explosieven Verkenningsteam van de politie heeft donderdag onderzoek gedaan. De verdachte zit nog vast.

Niet de eerste keer

Dit is niet de eerste keer dat de EOD een inzet heeft gehad aan de K. Molweg. In mei van dit jaar werden er al explosieven gevonden in hetzelfde huis. Deze werden toen op een zandbult bij Oudeschoot tot ontploffing gebracht.