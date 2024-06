Drugsrijders uit FeanwÃ¢lden en Kollumersweach van de weg gehaald

Drugsrijders uit Feanwâlden en Kollumersweach van de weg gehaald

regionaal zo 30 juni 2024, 10.26

FEANWALDEN - Op de Rûnwei in Feanwâlden werd vrijdagmiddag rond 13.30 uur een 49-jarige automobilist uit Feanwâlden door de politie aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van drugs. Uit een afgenomen speekseltest bleek een verdenking van het rijden onder invloed van cocaïne.

Even later, in Burgum, was een 32-jarige automobilist uit Kollumersweach aan de beurt. Hij werd ook aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs.

De man werd rond 17.00 uur op de Tuorrebout in het dorp staande gehouden en een afgenomen speekseltest reageerde positief op gebruik van amfetamine. Op het bureau in Burgum werd van beide mannen bloed afgenomen voor verder onderzoek.

Er is een rijverbod van 24 uur opgelegd en afhankelijk van de uitslag van het bloedonderzoek wordt er proces-verbaal opgemaakt.