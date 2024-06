Noodopvang in Fries Congrescentrum gaat langer door

regionaal wo 26 juni 2024, 17.15

DRACHTEN - Het Fries Congrescentrum Drachten (FCD) blijft een jaar langer noodopvang bieden voor asielzoekers. Dat heeft het college van B&W van de gemeente Smallingerland maandag besloten.

Het congrescentrum heeft de afgelopen twee jaar dienst gedaan als tijdelijke noodopvanglocatie voor asielzoekers die niet meer in Ter Apel terecht konden. Die opvang zou per september stoppen, maar is nu verlengd tot 1 oktober 2025.

Smallingerland heeft met de twee jaar durende crisisopvanglocatie al een actieve bijdrage geleverd aan het verlagen van de druk op de asielketen. Door het FCD als crisisopvanglocatie in te richten, kon het aanmeldcentrum in Ter Apel lange tijd ontlast worden. Daar kampt men met een tekort aan opvangplaatsen.

Het FCD biedt nu plek aan gezinnen die in een asielprocedure zitten en blijft dat komend jaar nu ook doen. Er is plek voor maximaal 225 mensen.

Burgemeester Jan Rijpstra van Smallingerland vindt dat de noodopvang goed werkt. "We bieden mensen in een crisissituatie een dak boven hun hoofd. Wij zijn onze inwoners en vooral de omwonenden zeer dankbaar dat we dat mogelijk hebben kunnen maken. Gezien de huidige situatie bieden we graag nog een jaar langer opvang. De contacten met de wijkraden zijn heel constructief, waardoor we dit kunnen doen." De noodopvang in het FCD is en blijft tijdelijk.

AZC

In het asielzoekerscentrum aan het Noorderend in Drachten verblijven 600 asielzoekers."Daarmee draagt Smallingerland ruim bij aan het landelijke opvangvraagstuk", aldus Rijpstra. "Wij zijn constructief in gesprek met andere Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Rijk om ook elders structurele

plekken te realiseren."

Over de verdere toekomst van het Fries Congrescentrum is nog geen besluit genomen. De gemeente heeft nog steeds de intentie om de locatie aan te kopen om woningbouw mogelijk te maken.

