Abel Kooistra beoogd opvolger van gedeputeerde Femke Wiersma

regionaal ma 24 juni 2024, 17.43

LEEUWARDEN - Boerenpartij BBB Fryslân draagt Abel Kooistra voor als nieuw lid van het college van de Gedeputeerde Staten van Fryslân. Kooistra zal de positie van gedeputeerde Femke Wiersma overnemen, die vanwege haar aanstaande benoeming als minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) haar plek verlaat.

Kooistra, woonachtig te Wergea, is momenteel fractievoorzitter van BBB Fryslân en kreeg als lijsttrekker 54.267 stemmen. Op de inhoud beschikt Kooistra als beleidsadviseur bij LTO Noord, regio Drenthe, over een enorme hoeveelheid dossierkennis als het om landbouw en stikstof gaat. Hij weet wat er speelt in de sector en hoe het er momenteel aan toe gaat aan bestuurstafels en in gebiedsprocessen.

Kooistra ging de politiek in omdat hij van mening was dat de stem van Friesland, als plattelandsprovincie, te weinig gehoord en gezien werd. De 29-jarige Kooistra is opgegroeid op het Fryske platteland en zet zich sinds zijn benoeming in voor een vitaal en een leefbaar Fryslân, waar in de regio de voorzieningen zoals het openbaar vervoer, woningbouw, onderwijs en een dorpshuis goed geregeld zijn en landbouw daadwerkelijk de plek krijgt die het in Fryslân verdient.

Kooistra reageert op zijn voordracht: "Zeer vereerd voel ik mij om de rol van gedeputeerde over te nemen en ook zeer dankbaar voor het vertrouwen van de fractie om deze taak namens BBB op me te nemen. Er ligt nog veel werk en heel wat uitdagingen op de stapel, dus het is tijd om de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan voor onze mooie Fryske Mienskip."

De fractie van BBB denkt met Kooistra een geschikte opvolger te hebben. Kooistra is als onderhandelaar betrokken geweest bij de totstandkoming van de coalitie en het bestuursakkoord en heeft in de Staten meermaals bewezen standvastig het BBB-geluid te vertolken.

Naast Kooistra hadden zich ook andere kandidaten gemeld om Wiersma op te volgen. Na gesprekken met alle kandidaten heeft de vertrouwenscommissie van BBB unaniem besloten om de fractie te adviseren Kooistra voor te dragen. Ook de fractie besloot unaniem. De provincie Fryslân krijgt op die manier weer een gedeputeerde waar ze zelf op hebben gestemd. Vanuit democratisch oogpunt een belangrijk punt voor de besluitvorming van de fractie.

Partijvoorzitter Erik Stegink zegt: "Kooistra is wat ons betreft een goede opvolger van Wiersma. Zijn gedrevenheid en vakkennis maken hem tot een uitstekende kandidaat. We wensen Kooistra alvast veel succes in deze nieuwe rol en kijken uit naar zijn bijdragen voor een BBBeter Nederland."

Woensdag 26 juni neemt Femke Wiersma afscheid in de Provinciale Staten van Fryslân en wordt haar opvolger benoemd. Tot het zomerreces zal vicefractievoorzitter Natalie Nauta uit Tersoal de taken van fractievoorzitter waarnemen.