Rood lint van duizenden mensen langs kust voor klimaatactie

regionaal zo 23 juni 2024, 19.20

MODDERGAT - Duizenden mensen deden zondag aan de klimaatactie Climate Chain. Ze vormden samen een lang rood lint vanaf de Hoek van Holland tot aan Lauwersoog.

Op verschillende plekken in Friesland deden mensen aan de actie waaronder in Eanjum En Paezens-Moddergat. De klimaatactie had als doel om met 50.000 mensen in rode kleding een menselijke ketting te vormen. De actie was een initiatief van duurzaamheidsorganisatie Urgenda.

De ketting staat voor het idee om een symbolische rode streep te trekken om meer klimaatactie te vragen van het nieuwe kabinet.

Urgenda-directeur Marjan Minnesma is blij met de opkomst. Ze deed een oproep aan de regering en politiek om daadkracht te tonen.

