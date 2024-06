Auto begint te roken terwijl eigenaar aan het fietsen is

regionaal zo 23 juni 2024, 14.00

EANJUM - De brandweer van Eanjum werd zondagmiddag opgeroepen voor een autobrand bij Oostmahorn. Omstanders hadden rook gezien bij een auto die op de parkeerplaats stond. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek het mee te vallen.

De eigenaar van het voertuig was gaan fietsen tot hij door de politie werd gebeld. Omdat hij een eindje weg was heeft de politie de sleutel van de auto opgehaald. Toen er onder de motorkap gekeken kon worden bleek dat er isolatiemateriaal was gaan smeulen. Waarschijnlijk heeft een steenmarter veroorzaakt dat dit los is geraakt.

