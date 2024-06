Echtpaar Kloetstra-de Boer uit Burgum 60 jaar getrouwd

BURGUM - Ter ere van het 60-jarige huwelijksjubileum van Marten Kloetstra en Jannie de Boer bracht burgemeester Jeroen Gebben op donderdag het echtpaar een bezoek om hen te feliciteren met deze bijzondere mijlpaal.

Marten Kloetstra werd geboren op 8 mei 1939 te Noordburgum en Jannie de Boer werd geboren op 17 maart 1941 te Bergum. Ze ontmoetten elkaar in 1956 in Bergum via gezamenlijke vrienden op de Trambaan.

Hun eerste afspraakje was een bezoek aan een festival in Noordbergum. Na acht jaar verkering zijn ze op 20 juni 1964 in getrouwd. Het echtpaar woonde aanvankelijk op de Veldmansweg in Noordbergum tot 1981, waarna zij verhuisden naar de Rijksstraatweg in Noordbergum. In 2019 hebben zij hun intrek genomen in het huis van de ouders van mevrouw Kloetstra-de Boer in Burgum.

Voor hun huwelijk werkte de heer Kloetstra al in het aannemersbedrijf van zijn ouders en bleef daar ook tijdens het huwelijk werken. Mevrouw Kloetstra-de Boer werkte bij de P.M.D., onderdeel van het Friesche Stamboek (ûs mem). Later ging ze werken bij aannemersbedrijf Kolk en co. in Leeuwarden. Het echtpaar heeft vier kinderen gekregen (twee jongens en twee meisjes), vijf kleinkinderen en een achterkleinkind.

De hobby's van de heer Kloetstra zijn archeologie, bijen houden en zijn werk. Mevrouw Kloetstra-de Boer had met vier kinderen weinig tijd had voor haar hobby; accordeon spelen.Toen de kinderen groter waren, heeft zij het accordeon spelen weer opgepakt en speelt met veel plezier bij de Burgumer muziekgroep.

Het echtpaar heeft zich altijd actief ingezet voor verschillende organisaties. De heer Kloetstra was actief bij Karakteristiek Tytsjerksteradiel, in het bestuur van Beeldende Kunst en als penningmeester van de bijenvereniging in Burgum en omstreken. Mevrouw Kloetstra-de Boer heeft zich jarenlang ingezet als coördinator van de Hartstichting Noordbergum, als penningmeester van de rijvereniging de Mennoruiter en deed de boekhouding en administratie van Maklo. Zij is ook medeoprichtster en penningmeester van Concours Hippique Burgum.

Het echtpaar woont nog steeds zelfstandig en met veel plezier in het centrum van Burgum.

