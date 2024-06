23 bestuurders beboet tijdens grote verkeerscontrole bij E-10

regionaal wo 19 juni 2024, 14.14

RYPTSJERK - Rondom E-10 bij Ryptsjerk werd dinsdag een grote verkeerscontrole gehouden. Verkeer uit Leeuwarden en op de rondweg van Hurdegaryp werd gecontroleerd op kentekens met een ANPR camera.

Tegen 23 bestuurders van een auto of motor werd proces-verbaal opgemaakt voor feiten variërend van onverzekerd rijden tot technische gebreken aan het voertuig.

Gebreken aan uitlaten en banden kwamen daarbij het meeste voor. In verband met de dreigende afschaffing van de huidige vroegpensioenregeling (RVU) voor de politie werden een aantal zaken afgedaan met een waarschuwing in plaats van een bekeuring.

Rijbewijsperikelen

Een 48-jarige inwoonster Van Feanwâlden werd van de weg gehaald terwijl ze niet mocht rijden. Door een CBR-onderzoek na eerder rijden onder invloed van drugs, was de geldigheid van het rijbewijs geschorst. De auto waar de vrouw in reed is in beslag genomen.

Gewaarschuwd man

Een 60-jarige automobilist uit Ferwert werd bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs. Wanneer hij opnieuw zonder rijbewijs in de auto stapt, wordt de auto waar hij op dat moment in rijdt, in beslag genomen.

Vrouw onder invloed

Een 45-jarige automobiliste uit Leeuwarden werd aangehouden op verdenking van het rijden onder invloed van drugs. De speekseltest reageerde positief op gebruik van cocaïne.

Drank en drugs

Een 37-jarige automobilist uit de gemeente Waadhoeke werd van de weg gehaald terwijl hij onder invloed van alcohol en drugs reed. Na afname van een blaastest waarbij alcohol werd gedetecteerd, gaf een speekseltest een indicatie van gebruik van THC en Opiaten.

Omdat de man in een eerdere zaak door justitie voorwaarden opgelegd heeft gekregen waarin middelengebruik verboden is, wordt ook de reclassering in kennis gesteld.

Hardleerse Hurdegarypster

Voor een 39-jarige inwoner van Hurdegaryp eindigde zijn rit binnen 3 weken tijd voor de tweede keer op het politiebureau. Waar hij eerder nog onder invloed van alcohol van de weg werd gehaald, scoorde hij nu positief op een drugstest.

Een 22-jarige automobilist uit Burgum wist bij het zien van de speekseltest de uitslag al. De joints van de vorige avond waren dan ook direct terug te zien in de afgenomen speekseltest.

Speed of medicatie?

Een 34-jarige automobilist uit Leeuwarden weet een positieve speekseltest op gebruik van amfetamine aan het gebruik van medicatie. De politie laat als reactie daarop weten: "Het is een mogelijkheid die op voorhand niet is uit te sluiten, maar ook in dat geval wordt er bloed afgenomen en een rijverbod opgelegd. Wanneer medicatie geheel volgens voorschrift wordt gebruikt, is de kans klein dat we het in een speekseltest terugzien."

In de praktijk gebruiken speedgebruikers 'het komt door medicatie' regelmatig als vals excuus om hun harddrugsgebruik te verbloemen. "Uit het bloedonderzoek blijkt bij gebruikers van die drugs vrijwel altijd van een dusdanig hoge amfetaminewaarde sprake te zijn dat enkel het gebruik van medicatie ronduit onmogelijk is." aldus de politie.

45.000 euro

Door de belastingdienst werd er beslag gelegd op 12 voertuigen. Er werd ter plekke voor ruim €45.000,00 aan openstaande vorderingen betaald. Een eigenaar van een bestelbus werd een naheffing van 2000 euro opgelegd omdat het busje als camper was geregistreerd, maar niet als zodanig was ingericht.

FOTONIEUWS