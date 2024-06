AZC in Dokkum: 'gemeentebestuur strooit zand in ogen van inwoners'

regionaal di 18 juni 2024, 14.55

DOKKUM - Het college van B&W van Noardeast-Fryslân strooit met diplomatieke taal 'zand in de ogen' van de gemeenteraad en haar inwoners. Dat vindt de Werkgroep Watertorenbuurt / Weeshuislanden. In een brief aan de gemeente uit de werkgroep deze week felle kritiek.

Onvolledige informatie

Tijdens een debat op 23 mei eiste de gemeenteraad van het college een grondige verdieping van de plannen voordat er een weloverwogen beslissing genomen kon worden over de locatie van het AZC. De raad en inwoners hadden duidelijk laten weten dat de eerdere informatie ontoereikend was.

Het college beloofde vervolgens in vijf thema's te verdiepen: sociaaleconomische impact, kostenraming en verdeelsleutel met het COA, ontsluiting en verkeer, planologische verdieping en onderwijs en voorzieningen.

Tegenstrijdig

Opmerkelijk genoeg wordt er na de opsomming van deze thema's direct aangegeven dat er geen ontwerpfase of locatieschets zou volgen. Daarnaast zou een kostenraming pas worden gemaakt nadat de locatiekeuze bekend was.

"De indruk wordt gewekt dat er een verdiepingsslag wordt gerealiseerd, terwijl er in de passage daarna bekend wordt gemaakt dat er van de raad straks wellicht opnieuw een besluit wordt verwacht op grond van onvolledige informatie. Hoe tegenstrijdig kan het zijn," zo schrijft de werkgroep in een brief.

Zand in de ogen

De werkgroep beschuldigt het college ervan de burgers zand in de ogen te strooien met diplomatieke taal, terwijl in werkelijkheid niet serieus wordt gewerkt aan een volledige verdieping van de plannen.

Volgens de werkgroep lijkt het alsof het college de indruk wil wekken dat er serieus naar de zorgen van de inwoners wordt geluisterd, terwijl dit in de praktijk niet het geval is.

Raadsvergadering op 18 juli

Op donderdagavond 18 juli is er een extra gemeenteraadsvergadering ingepland die in het teken staat van de voorkeurslocatie voor een AZC in Dokkum. Het raadsvoorstel wordt naar verwachting volgende week door het college van B&W aan de gemeenteraad aangeboden.