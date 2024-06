Dokterswacht vraagt zelftriage te doen voordat dat je belt

regionaal di 18 juni 2024, 13.08

BURGUM - Mensen die 's avonds, 's nachts of in het weekend een huisarts nodig hebben, moeten bij de Dokterswacht vanaf nu online een 'zelftriage' doen. Op www.dokterswacht.nl kunnen een aantal vragen worden beantwoord waarna een advies volgt: wachten tot de huisarts beschikbaar is of direct bellen met de Dokterswacht.

"Uit ervaring blijkt dat veel mensen met Dokterswacht bellen, terwijl na triage blijkt dat het niet nodig is om direct zorg te leveren." zo weet Petra Paas van de Dokterswacht Friesland. "Het gevolg is lange wachttijden en de mensen met échte spoedklachten moeten lang wachten totdat ze worden geholpen." Dit wil Dokterswacht vanaf nu zoveel mogelijk voorkomen en daarom verwijzen ze eerst naar de website. Het telefoonnummer van Dokterswacht en de mogelijkheid om te chatten staan hier ook op.

Wat is digitale zelftriage?

Digitale zelftriage is een instrument waarmee mensen kunnen beoordelen of en wanneer het nodig is om contact op te nemen met Dokterswacht. Hiervoor vullen ze een aantal vragen in over hun klachten. Direct daarna krijgen ze advies of het kan wachten totdat hun huisarts weer bereikbaar is of dat ze Dokterswacht kunnen bellen.

Telefoonnummer Dokterswacht Friesland

Vanaf 1 juli 2024 beschikt Dokterswacht Friesland ook over een nieuw telefoonnummer. Dat begint met 085. Er waren klachten over het 'oude' 0900-nummer. Mensen met een prepaid kaart of een buitenlands mobiel nummer konden het nummer niet bellen. De beller betaalt vanaf 1 juli geen extra belkosten meer.

Wat doet Dokterswacht?

De Dokterswacht is er voor spoedeisende huisartsenzorg in de avond, nacht en het weekend. Wanneer mensen spoedklachten hebben buiten de openingstijden van hun eigen huisarts en het écht niet kan wachten totdat de eigen huisarts weer bereikbaar is, kunnen ze contact opnemen met Dokterswacht.

Poll: Online zelftriage bij de Dokterswacht: