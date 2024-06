Connexxion Taxi Services BV wint aanbesteding Jobinder centrale

wo 12 juni 2024, 11.11 uur

DOKKUM - Ook na 2024 blijft Connexxion Taxi Services verantwoordelijk voor de planning van het vervoer van Jobinder. Connexxion komt als winnaar van de aanbesteding uit de bus. Vanuit de vertrouwde locatie in Dokkum zal de reiziger in WMO en leerling vervoer worden bediend.

Nog betere dienstverlening

De efficiency van Jobinder ligt al op een hoog niveau. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Deze verbetering kan bereikt worden door nog dichter op de uitvoering te zitten en meer inzicht te krijgen in de prestaties. De door Connexxion geboden tools geven Jobinder het vertrouwen dat de ambities waar gemaakt kunnen worden.

Ook de reizigers wordt meer inzicht en gemak geboden door de introductie en uitbreiding van apps op de telefoon.

Nieuwe vervoerscontracten vanaf 2027

Het probleemloos invoeren van nieuwe vervoerscontracten per 1 januari 2027 is een vereiste. De door Connexxion geboden aanpak geeft Jobinder het vertrouwen dat de reiziger hier weinig van zal merken. Met de nieuwe vervoerders wordt ruim van tevoren alles klaar gezet om alle reizigers per 1 januari 2027 weer optimaal te bedienen.

Gevolgen bij de start van het contract

Het nieuwe contract met de exploitant van de Mobiliteitscentrale gaat in per 1 januari 2025. Jobinder heeft er alle vertrouwen in dat de komende jaarwisseling voor de leerlingen en de overige reizigers zonder problemen zal verlopen.