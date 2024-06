Karttalent Anne-Gjalt Gjaltema is bij NK één van de jongsten

di 11 juni 2024, 17.14 uur

DE WESTEREEN - Met zijn zeven jaar is hij nog piepjong, maar hij stond zondag mooi wel op de bovenste trede van het podium van het NK viertakt. Karttalent Anne-Gjalt Gjaltema uit De Westeren won op het circuit in het Duitse Kerpen op overtuigende wijze het dagklassement in de Parolin Rocky F2-klasse. Dat deed de coureur door in de races naar de respectievelijke zevende, eerste en eerste plaats te knallen.

"Ik ben heel blij. Ik ben nog nooit eerste in het NK geweest", zei de trotse jongeling op het circuit in Duitsland. "Dit is mijn eerste jaar in het NK. We hebben hier één keer eerder getraind. Mijn teamgenoot Roan Leegstra heeft me ook heel veel geholpen. We rijden de hele tijd treintje en nu ben ik dus als eerste geëindigd."

En dus stond de jonge Fries op de bovenste trede van het podium te glunderen met een beker in zijn handen. "Ik vind het een heel mooie beker. Ik heb al een kast voor mijn bekers en dit is nummer drie. Dit is de mooiste. Omdat ik gewonnen heb."

Dat Anne-Gjalt op zo'n jonge leeftijd al over circuits racet heeft alles te maken met zijn vader. Die is een aantal jaren monteur in het stockcar-racen geweest en na deze periode ging hij met Anne-Gjalt vaak kijken bij het stockcar-racen.

"Racen leek me wel een mooie sport. Dan kon ik gewoon zelf rijden." Maar eerste moest hij van mijn moeder zijn zwemdiploma's halen. "Na het behalen van mijn ABC-diploma's reden we als gezin bij het zwembad vandaan en toen vroeg ik of we nu ook naar de winkel gingen." Naar wat voor winkel dan? Wel, de kart-winkel!

Zo gezegd, zo gedaan. De eerste keer was op de kartbaan van Ulrum. Dat was vorig jaar, eind juli. Anne-Gjalt was nét zeven. "Ik vond het heel mooi. Er zaten heel mooie bochten in en het ging best wel snel. Mijn vader moest achter me aan rennen."

Dat weet zijn vader Alexander nog maar al te goed. "Iemand van Kartbaan Ulrum had een spanband aan de kart vastgemaakt zodat de ouders de kart terug konden trekken als de kinderen voor de bochten niet op de rem gingen staan", herinnerde hij zich. "Dus Anne-Gjalts eerste meters waren met zijn papa die achter de kart aanholde. Na twee rondjes zei papa: 'ik vind het wel prima. Jij gaat zelf maar'."

Over dat zelf gaan: nou, laat dat maar aan Anne-Gjalt over. Eind september begon hij met clubwedstrijden. Hij reed er drie bij de Cadet B-rijders. De eerste keer werd hij zesde, de tweede keer pakte hij de dagoverwinning met twee heatwinsten en tijdens zijn derde race werd hij tweede.

Toen besloten zijn ouders: dan gaan we de Winter Cup in Ulrum rijden bij de Cadet A-rijders. Dat waren drie wedstrijden. "Eerst in Ulrum (derde). Daarna gingen we naar Emsbüren (tweede) en toen naar Zwolle (vijfde). Dat ging ook vrij goed."

Anne-Gjalt haalde vervolgens een licentie omdat hij het NK wilde gaan rijden. Inmiddels een paar maanden verder staat hij zowaar eerste in het kampioenschap. "Ik vind het heel leuk. Hopelijk kan ik dit seizoen nog vaker winnen!"

Anne-Gjalt bedankt zijn papa en mama opa en oma en mijn hele familie. En in het bijzonder zijn opa die begin dit jaar overleed. Daarom staat voor op zijn kart: In loving memory Pake.