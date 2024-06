Geen roddel-WhatsAppgroepen in Smallingerlandse raad

wo 5 juni 2024, 10.40 uur

DRACHTEN - Er zijn geen aanwijzingen dat er roddel-WhatsAppgroepen onder gemeenteraadsleden van Smallingerland bestaan of hebben bestaan. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) onderzocht de handel en wandel in de Smallingerlandse gemeentepolitiek naar aanleiding van enkele gebeurtenissen rond de gemeenteraad.

De onderzoekers presenteerden hun conclusies dinsdagavond aan de raadsleden. Donderdag 13 juni voert de gemeenteraad een debat over de uitkomsten.

In de gemeenteraad van Smallingerland ontstond een aantal maanden geleden ophef vanwege het vermoeden dat er in WhatsAppgroepen over mensen werd geroddeld. Ook bleek dat vertrouwelijke informatie uit de besloten vergadering van het presidium op straat kwam te liggen en dat er anonieme brieven verstuurd werden.

Tot slot concludeerden de fractievoorzitters dat niet iedereen zich hield aan afspraken die de raadsleden met elkaar aan het begin van de raadsperiode hebben gemaakt, waardoor verschillende mensen onnodig beschadigd zijn.

De fractievoorzitters grepen in en lieten BING onderzoek doen naar de gang van zaken. Die constateert dat het bestaan van de WhatsAppgroepen niet aan te tonen is en dat er veel misverstanden zijn ontstaan op basis van aannames en niet op feiten. Over de anonieme brieven schrijft BING dat niet te achterhalen is wie de twee brieven heeft verstuurd. BING adviseert om bij twijfels in dergelijke situaties direct navraag te doen bij de betrokken persoon of personen in plaats van te speculeren.

Afspraken nakomen

Aan het begin van de huidige raadsperiode maakten de raadsleden afspraken over de waarden en normen binnen de raad. Die afspraken lijkt niet iedereen na te komen. De onderzoekers concluderen dat niet iedereen voldoende eigenaarschap lijkt te pakken en elkaar niet genoeg stimuleert in het gewenste gedrag.

Het lekken van informatie uit het presidium is daar een voorbeeld van. Het resulteerde in artikelen in de media met informatie die niet op reguliere wijze openbaar was gemaakt. Wie daarvoor verantwoordelijk is geweest, is in het onderzoek niet duidelijk geworden.

Over het lekken schrijft BING dat er duidelijkere kaders moeten komen over het omgaan met informatie uit het presidium. De onderlinge omgangsvormen verdienen tot slot regelmatig aandacht binnen de gemeenteraad, aldus de onderzoekers.