WoonFriesland is ook niet blij met 'te' biodiverse tuinen

di 4 juni 2024, 15.21 uur

MUNEIN - De biodivers aangelegde tuinen bij de huurwoningen van WoonFriesland in Mûnein worden binnenkort bijgewerkt. Vanuit het dorp kwamen klachten en WoonFriesland zegt in een reactie dat zij zelf ook ontevreden zijn over hoe alles er nu bij staat.

"In protte minsken yn Mûnein meitsje har drok om it onkrûd op de bulten by de nije reade wennings," zo was één van de reacties die WâldNet deze week ontving. "De gemeente Tytsjerksteradiel wol der neat oan dwaan want it is grûn fan Woonfriesland. Onder tusken gebeurt der neat oan."

WoonFriesland liet dinsdag weten dat dit een van hun eerste biodivers aangelegde tuinen bij nieuwbouw is. "Het geeft een andere uitstraling dan waar we aan gewend zijn. Het gras is bijvoorbeeld langer," aldus woordvoerder Marian Sprenkeler van WoonFriesland.

WoonFriesland is overigens zelf ook niet echt blij met hoe alles er nu bij staat. "We zijn overigens zelf ook niet tevreden ermee en hebben een hovenier gevraagd het bij te stellen," zegt Sprenkeler. Het is wel de bedoeling dat bij de huurwoningen van de woningcorporatie meer groen komt.

"Dat doen we omdat groen zorgt voor meer koelte en dus fijn is voor onze bewoners. Het draagt bij aan meer vogels, vlinders en andere beestjes, dus goed voor de natuur en voor het klimaat," zegt Sprenkeler.

"Dit betekent dat het voor onze bewoners wennen is en dat we vragen of zij hun steentje hieraan willen bijdragen. Dat laatste verbindt bewoners overigens ook, zo blijkt uit onderzoek. En dat draagt weer bij aan fijn samenwonen in een buurt."