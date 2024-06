65e Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog met alleen maar winnaars

zo 2 juni 2024, 22.12 uur

SCHIERMONNIKOOG - Afgelopen weekend was het weer een drukte van belang tijdens de jubileumeditie van het Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog. Het Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog werd dit jaar voor de 65e keer georganiseerd. Begonnen als een klein festival met in 1958 deelname van 3 korpsen en 6 koren.

Na 40 keer heeft de Gemeente Schiermonnikoog de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân gevraagd om dit festival over te nemen. De OMF heeft dit aanbod met beide handen aangenomen en is nog steeds zeer blij dat het toenmalige bestuur de overname 25 jaar geleden op haar heeft genomen.

De OMF organiseerde het Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog dit jaar dus voor de 25e keer. Een dubbel jubileum. Durk Dam heeft één keer thuis moeten blijven vanwege zijn gezondheid en is daardoor 24e edities bij de organisatie betrokken geweest. Rinze Zeilstra is de enige persoon binnen de OMF die alle 25 edities aanwezig was. Beide heren stoppen nu met het mede organiseren van het Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog.

Festivalsecretaris Anne Albada,bedankte beide heren voor het binnenhalen van het Muziek- en Zangfestival Schiermonnikoog bij de OMF en hun jarenlange inzet en reikte hen een oorkonde uit. Dit werd met een langdurig applaus ondersteund.

De jury gaf aan dat er zowel bij de koren als de korpsen op goed niveau werd gezongen en gemusiceerd. Dat is in het resultaat ook terug te zien. De organisatie ziet terug op een zeer, zeer geslaagd weekend. Inmiddels zijn de eerste inschrijvingen voor 24 mei 2025 geregistreerd.