Kom met ideeën voor het hart van Harddraverspark Dokkum

vr 31 mei 2024, 12.05 uur

DOKKUM - Sport, horeca, parkeren, recreatie, toerisme, ontspanning en ontmoeting. Alle functies komen straks samen in het vernieuwde Harddraverspark in Dokkum. Vorig jaar besloot de gemeenteraad hoe het park - op hoofdlijnen - wordt ingedeeld.

De komende maand (juni) kunnen alle inwoners van de gemeente en belangstellenden met ideeën komen voor het Hart van het park.

Het Hart van het Park is de openbare ruimte in het midden van het park tot en met het stadsstrand. Voordat er schetsen en tekeningen worden gemaakt, wil de gemeente Noardeast-Fryslân graag weten welke ideeën en wensen er voor dit gedeelte van het park zijn. Wat wil men hier doen en wat is daarvoor nodig?

Iedereen mag met ideeën komen

Dat kan de hele maand juni, via www.stemvannoardeast.nl. Wethouder Rebecca Slijver: "It Hart fan it park moat út de harten fan de Dokkumers, de omjouwing en ynwenners fan 'e gemeente komme. Dus tink en praat mei. Mei elkoar boue wy oan in plak dêr't eltsenien him thúsfielt."