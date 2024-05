BNVL gaat in Tytsjerksteradiel verder als lokale partij

do 30 mei 2024, 19.42 uur

BURGUM - BVNL gaat verder als lokale politieke partij in de gemeente Tytsjerksteradiel. Dat maakte raadslid Jesse Looijenga donderdagavond bekend tijdens de raadsvergadering in het gemeentehuis in Burgum.

Better foar Tytsjerksteradiel (BFT) wordt de nieuwe naam van deze lokale partij.

Het besluit is genomen na diverse interne gesprekken over de toekomst van de partij. De populariteit van BVNL is enorm gedaald en sinds de Tweede Kamerverkiezingen heeft de partij geen zetel meer in de Tweede Kamer.

"De lokale polityk is de polityk is wêr't alles begjint" zei Looijenga. "Wy binne it earste oansprekpunt foar us ynwenners." Om dat zo goed mogelijk te blijven doen, is besloten om een doorstart te maken als lokale partij.

De partij heeft momenteel drie zetels in de gemeenteraad. BFT wil uiteraard meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2026. "Wy wolle us folledich ynsette foar de minsken fan dizze prachtige gemeente."