Noardeast-Fryslân in hoger beroep in precariobelastingzaak

wo 29 mei 2024, 21.21 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft besloten hoger beroep aan te tekenen tegen de recente uitspraak van de rechtbank inzake de precariobelasting voor de jaren 2019 en 2020. Deze stap volgt op het advies van fiscaal adviesbureau Fiscaliade, dat een redelijke kans van slagen ziet in hoger beroep.

Noardeast-Fryslân

Fiscaliade adviseert de gemeente om hoger beroep in te stellen vanwege een concrete rechtsvraag die nog onbeantwoord is: de uitleg en toepassing van de Wijzigingswet. De aanslagen over 2019 en 2020 bedragen in totaal 728.060 euro, wat een aanzienlijk bedrag is dat een oordeel van het Gerechtshof rechtvaardigt.

Het hoger beroepschrift is voor 30 mei 2024 ingediend. De verwachting is dat eind 2024 een rechtszitting zal plaatsvinden en dat er in 2025 een uitspraak volgt.

Geen hoger beroep Ferwerderadiel

Voor de aanslagen precariobelasting over de jaren 2016 en 2017, die betrekking hebben op de voormalige gemeente Ferwerderadiel, heeft Fiscaliade geadviseerd geen hoger beroep in te stellen. Dit advies is gebaseerd op de bestaande jurisprudentie en de argumentatie van de rechtbank, die geen verdere juridische stappen rechtvaardigen.

De rechtbank had deze aanslagen volledig vernietigd, en gezien de lage kans op succes (geschat op 25%) wordt het niet zinvol geacht om deze procedure voort te zetten.

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen van de uitspraak zijn opgenomen in de jaarrekening 2023, met een totale terugbetaling aan Liander van 1.232.398 euro. De kosten voor de hoger beroepsprocedure en een eventuele cassatieprocedure worden geschat op € 30.000 exclusief btw, wat binnen de vooraf ingeschatte kosten valt.

Met deze stappen hoopt de gemeente Noardeast-Fryslân een gunstiger oordeel te verkrijgen en de financiële impact te beperken.