Echtpaar Brommer-Wijngaarden uit Buitenpost 60 jaar getrouwd

ma 27 mei 2024, 15.16 uur

BUITENPOST - Piet Brommer en Baukje Brommer-Wijngaarden uit Buitenpost vierden maandag hun 60-jarig huwelijksjubileum. Burgemeester Oebele Brouwer bracht een bezoek om het paar namens de gemeente te feliciteren.

Het echtpaar ontmoette elkaar in Minnertsga, waar de zus van Piet een bakkerswinkel had. Piet kwam hier regelmatig langs en Baukje hielp soms in de winkel. Zo leerden ze elkaar kennen en sloeg de vonk over. Op 27 mei 1964 trouwde het stel en kregen samen een zoon en een dochter. Later kwamen daar nog drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen bij.

De heer Brommer begon zijn carrière bij de Koninklijke Marechaussee en maakte na vijf jaar de overstap naar de gemeentepolitie in Bloemendaal, waar het paar dertien jaar woonde. In oktober 1978 verhuisden meneer en mevrouw Brommer naar Buitenpost. Hier was Piet betrokken bij de oprichting van de gemeentelijke politie in Achtkarspelen. Na zijn pensioen werd Piet vrijwilliger bij Veilig Verkeer, een rol die hij inmiddels al 22 jaar vervult. Daarnaast was hij ook 3 à 4 jaar lid van de Wmo-raad Achtkarspelen.

Mevrouw Brommer-Wijngaarden werkte tot haar huwelijk bij Morrema Sport in Leeuwarden en later in een kledingwinkel in Bloemendaal. Na haar huwelijk zorgde ze voor de kinderen en het huishouden. Baukje's grote hobby is pianospelen. Ze verzorgde vaak de muzikale begeleiding van kerkdiensten en samenkomsten binnen de Christengemeente. Het echtpaar is nog steeds actief betrokken bij deze kerkgemeenschap.

