Brandweer Surhuisterveen niet in de prijzen bij brandweerwedstrijden

zo 26 mei 2024, 11.00 uur

HEERENVEEN - De wedstrijdploeg van brandweer Surhuisterveen is zaterdagmiddag bij de tweede ronde van de brandweerwedstrijden in Heerenveen niet in de prijzen gevallen. De ploeg eindigde als laatste van de tien ploegen.

In de vorige ronde bij de wedstrijden in Grou eindigde Surhuisterveen als eerste.

Tijdens de wedstrijden was de volgende situatie in scene gezet: Het is zaterdag 14:30 uur. In verband met drukte en evenementen in en rondom Heerenveen en een voetbalwedstrijd deze middag, is besloten om het oude wijk politiebureau in het centrum nog even te gebruiken. Deze was in principe al leeg en verhuisd naar het hoofdbureau, maar is voor vandaag nog even met de noodzakelijke benodigdheden ingericht. Tijdens het opstarten vanmorgen van alle systemen, bleef de afzuiging volop afzuigen. De agenten konden deze storing niet oplossen en daarom is er een storingsmonteur ingeschakeld om de verwarming en luchtbehandeling na te kijken.

Op het bureau is één agent aanwezig en er zitten personen in de cel. Dit zijn voetbalsupporters die zich in aanloop naar de wedstrijd misdroegen en daarom zijn vastgezet.

Een voetbalsupporter is het niet eens met de arrestatie van zijn vrienden, gaat helemaal door het lint en rijdt zijn auto de gevel in van het politiebureau. Hij zit hierdoor bekneld en de auto vliegt in brand. De hete rookgassen worden naar binnen door de afzuiging weggetrokken. Door een combinatie van hete rookgassen, zuurstoftoevoer, de oververhitte ventilator en vervuiling in de afzuigpijp zijn deze gaan ontbranden.

Terwijl de storingsmonteur op het dak bezig is met een filter van het rookgasafvoerkanaal, begint deze ineens hevig te roken en daarna te branden. De monteur schrikt hiervan en wil via de binnentrap naar beneden. Door rookvorming is deze vluchtweg geblokkeerd.

De brand breidt zich flink uit in de technische ruimte en trekt door de schacht langzaam naar beneden. Hier bevindt zich dan ook een kleine doorslag bij de trap naar boven.

De hooligans maken flink kabaal in de cel, omdat zij hebben meegekregen dat er brand is ontstaan in het pand. Zij willen eruit.

De uitslag:

1. Brandweer Putten

2. Brandweer Sint Annaparochie

3. Brandweer Beilen

4. Brandweer Denekamp

5. Brandweer Ochten

6. Brandweer Veenhuizen

7. Brandweer Kesteren

8. Brandweer Veendam

9. Brandweer Groenlo

10. Brandweer Surhuisterveen

