Brug Skûlenboarch ingepakt in Christo-stijl

vr 24 mei 2024, 18.25 uur

JISTRUM - Rijkswaterstaat heeft de brug van Skûlenboarch deze week ingepakt in de stijl van Christo. Mogelijk is de kunstenaar een inspiratie geweest. Het bekendste inpakwerk van Christo is misschien wel de Reichtag in Berlijn (1995) of de Arc de Triomphe in Parijs in 2021.

Waarom ingepakt?

De grote vraag is natuurlijk waarom de brug is ingepakt. Eerder deze week liet Rijkswaterstaat deze site weten dat zij wil voorkomen dat er vogels (zwaluwen) gaan nestelen in de holle ruimtes van de brug. Begin deze week werden ook open gedeeltes met hout afgetimmerd.

Bezoek

De brug staat er in elk geval mooi bij als zaterdag een aantal Statenleden een bezoek brengt aan de brug tussen Eastermar en Jistrum. De brug is al sinds februari stuk nadat een schip tegen de gesloten brugdek voer.

"Omdat de ferbining der út leit is de mienskip fan Jistrum-Skûlenboarch no yn twaen spjalten. Minsken moatte einen omride om de buorlju, de winkel, skoalle of dokter te berikken. Op saterdei 25 maaie sille Steateleden op wurkbesite by de ynwenners." zo laat de FNP weten.

Eind dit jaar klaar

Hoewel Rijkswaterstaat belooft dat de brug aan het einde van het jaar weer gerepareerd is, blijft het nog wel onduidelijk hoe het uiteindelijk komt met de toekomst van de brug en de brug van Kootstertille. De provincie Fryslân speelt naast Rijkswaterstaat ook een belangrijke rol.

Steun voor gemeenschap

FNP-Steatelid Sita Land-Dotinga: "It giet om ús ynwenners. It mei net sa wêze dat in mienskip skoften lang yn twaen ferdield wurdt en dat buorlju tsientallen minuten omride moatte. Wy moatte de mienskip stypje en der foar soargje dat harren soargen heard en begrepen wurde, oplossingen oandrage en de druk opfiere."

