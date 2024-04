Er komt toch onderzoek naar inzet pont bij Skûlenboarch

vr 12 april 2024, 11.03 uur

JISTRUM - Terwijl aanvankelijk de 'nautische veiligheid' ervoor zorgde dat er geen pont kon worden ingezet bij de kapotte brug van Skûlenboarch, gaat Rijkswaterstaat de mogelijkheid nu toch onderzoek. Dat werd deze week duidelijk tijdens een informatiebijeenkomst.

Deze inloopmiddag werd woensdag georganiseerd voor omwonenden in de Markant in Jistrum. Zo'n 50 aanwezigen hadden vragen over de stremming van de brug tot eind 2024, zo laat Rijkswaterstaat weten.

Medewerkers van Rijkswaterstaat hebben toelichting gegeven op de schade en hoe de brug herstelt gaat worden. Daarnaast zijn nogmaals de maatregelen geduid van alternatief vervoer; E-bike en taxi.

Onderzoek pont

Rijkswaterstaat gaf aan te onderzoeken of er een pont kan worden ingezet tijdens de stremming. "Uitgangspunt is dat we hier zeer terughoudend in zijn in verband met veiligheid en bereikbaarheid. Echter, soms breekt nood wet. We onderzoeken mogelijke locaties die we toetsen op diverse criteria. Over een aantal weken is het onderzoek afgerond."