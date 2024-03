Vrachtschip Fidelis ramt brug van Skûlenboarch

zo 4 februari 2024, 0.34 uur

JISTRUM - Het vrachtschip Fidelis heeft in de nacht van zaterdag op zondag de gesloten draaibrug van Skûlenboarch geramd. De aanvaring resulteerde in aanzienlijke schade.

Volgens een buurtbewoner werd de buurt opgeschrikt door een luide knal, waardoor zelfs huizen trilden. De omwonenden hebben daarna gezorgd dat er niet nog meer ongevallen ontstonden door de brug af te zetten voor het doorgaande (auto)verkeer. De botsing leidde namelijk tot het openen van het brugdek.

Inspectie brug

​Hulpdiensten, waaronder politie en brandweer, werden even voor middernacht opgeroepen voor het incident. De schade aan de brug werd in het duister vanaf het water met een brandweerboot geïnspecteerd, maar de volledige omvang wordt pas bij daglicht echt duidelijk. De verwachting is dat de schade aanzienlijk is.

Schip beschadigd

Het schip, dat in elk geval zijdelings beschadigd raakte bij de aanvaring, is afkomstig uit Hendrik Ido Ambacht. De schipper voer van het Bergumermeer in de richting van Kootstertille. Na het incident meerde de schipper het vaartuig aan langs het Prinses Margrietkanaal.

Alle opvarenden kwamen met de schrik vrij. De bestemming van het vrachtschip was Duitsland.

Brug dicht voor autoverkeer

Als gevolg van het incident is de brug voor onbepaalde tijd afgesloten voor alle verkeer, waardoor auto's, fietsers en voetgangers op zoek moeten naar alternatieve routes. De politie heeft de locatie afgezet en onderzoekt het voorval.

De gemeente Tytsjerksteradiel zal de brug later in de nacht afzetten met hekken. Het verdere onderzoek naar de aanvaring zal zondag opgestart worden.

