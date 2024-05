Dantumadiel betaalt 2500 euro per dorp voor dorpsfeest

di 7 mei 2024, 15.41 uur

DE WESTEREEN - Vanaf nu is er subsidie beschikbaar voor het organiseren van dorpsfeesten. Deze subsidie is maximaal 2500 euro per aanvraag per jaar. Op 7 mei werd de subsidieregeling 'Feesten doarpen Dantumadiel' vastgesteld door het college en vanaf nu aan te vragen via de gemeentelijke website.

"It bynt ús mienskip"

"Doarpsfeesten binne in wichtich part fan de leefberens yn Dantumadiel. "It bynt ús mienskip", aldus wethouder Rommy Kempenaar. "Wy wolle met dizze regeling in positive stimulâns jaan om doarpsfeesten organisearjen te bliuwen."

Kosten sterk gestegen

De afgelopen jaren zijn de kosten voor het organiseren van dorps- en stadsfeesten erg gestegen. Denk hierbij aan de kosten voor het inhuren van beveiliging, EHBO of de huur van verkeersregelaars. Door deze sterk gestegen kosten kan het organiseren van feesten steeds moeilijker gaan.

Door deze subsidie beschikbaar te stellen kunnen organisatiekosten deels worden vergoed. Het gaat hier alleen om feesten die voor het eigen dorp worden georganiseerd. Evenementen vallen niet onder deze subsidie, daar heeft de gemeente Dantumadiel een aparte subsidie voor.