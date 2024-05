Loopclub brengt bevrijdingsvuur uit Wageningen naar Burgum

zo 5 mei 2024, 20.41 uur

BURGUM - Loopclub Burgum bracht op Bevrijdingsdag het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen naar Burgum in estafettevorm. Het vuur werd ontstoken bij de kruiskerk, waar rond 15:00 uur de lopers aankwamen en burgemeester Jeroen Gebben op hen stond te wachten. Dit jaar stond de estafette in het teken van vergeten vrouwen in het verzet, waaronder Klaske Douma uit Burgum.

De burgemeester, samen met een familielid van Klaske Douma, stak het vuur aan en sprak kort. Sinds 1948 is de Nationale Bevrijdingsvuurestafette een jaarlijkse traditie die symbool staat voor nationale eenheid. Het vuur werd destijds van Portsmouth naar Normandië gebracht door Montogomery en via Wageningen verspreid door estafettelopers naar verschillende plaatsen in het land.

Klaske Douma was een verzetskoerierster in de Tweede Wereldoorlog, die na haar arrestatie in het Huis van Bewaring in Leeuwarden werd gemarteld. Ze werd uiteindelijk bevrijd door de Friese KP tijdens de kraak van het Huis van Bewaring.

