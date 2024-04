Koningsdag in Kollum afgesloten met Kingsday Festival

zo 28 april 2024, 10.08 uur

KOLLUM - Koningsdag werd afgesloten met het Kingsday Festival in het Witwaterbos in Kollum. Vanaf 16.00 uur kon iedereen onder het genot van een hapje en drankje met elkaar bijpraten en luisteren naar muziek.

Op het Mega Oranjepodium stonden onder andere Band "Seispack" en het Dweilorkest Jouster Skomkoppen. In de avond song Carla de Bruine enkele nummers. Ook was er de Moonlight Drive in show. Bij het optreden van feestzanger Gaatze Bosman ging het dak eraf, het bleef het nog lang gezellig in het Witwaterbos.

FOTONIEUWS