Politie erkent tekortkomingen in bescherming journalisten op Ameland

vr 3 mei 2024, 17.03 uur

NES (AMELAND) - Op de Internationale Dag van de Persvrijheid benadrukt politiechef Martin Sitalsing van de eenheid Noord-Nederland het belang van persvrijheid en de bescherming van journalisten.

Tijdens de viering van Sunneklaas op Ameland afgelopen december, bleek de politie onvoldoende in staat de persveiligheid te waarborgen, waardoor journalisten van PowNed in een bedreigende situatie terechtkwamen.

De politie was ervan op de hoogte dat er mogelijk journalisten naar het eiland zouden komen en ook was bekend dat dit weerstand zou kunnen oproepen bij de eilandbewoners. De agenten vertrokken voordat de boot aankwam.

Na een confrontatie met eilandbewoners diende PowNed een klacht in tegen het politieoptreden. Uit gesprekken tussen de politiechef en de omroep kwam naar voren dat de politie onvoldoende was voorbereid op de komst van de journalisten, wat resulteerde in een gebrekkige bescherming. "Terugkijkend hadden we de journalisten beter moeten beschermen," erkent Sitalsing.

De politie heeft uit deze gebeurtenissen lessen getrokken en belooft voortdurende aandacht voor de veiligheid van journalisten. "Persveilig staat bij ons hoog in het vaandel en wij zullen ons blijven inzetten om journalisten veilig en in vrijheid hun werk te laten doen," aldus Sitalsing.

