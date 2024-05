Inbraak bij Kapsalon Promise in Drachten

za 4 mei 2024, 16.38 uur

DRACHTEN - Kapsalon Promise aan de Noordkade in Drachten is in de nacht van vrijdag op zaterdag het doelwit geworden van een inbraak. Een of meerdere onbekende personen forceerden een deur om binnen te komen en namen de kassa, de pinautomaat en contant geld mee.

De politie heeft bevestigd dat zij rond 03.30 uur een melding hebben ontvangen van een inbraak, maar tot op heden is er nog niemand aangehouden. De Forensische Opsporing is ingeschakeld en de politie heeft een buurtonderzoek uitgevoerd. Mogelijk zijn verdachte personen vastgelegd op camera's in de omgeving.