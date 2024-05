Dodenherdenking in Drachten

za 4 mei 2024, 22.20 uur

DRACHTEN - In Drachten vond zaterdagavond de jaarlijkse dodenherdenking plaats in het Van Haersmapark in Drachten. Om 18.55 uur startte het programma bij het carillon in het centrum van Drachten op de Noorderbuurt, onder begeleiding van Fanfare Oerterp.

Vervolgens vertrok de stille tocht vanaf het carillon naar het Van Haersmapark. Tijdens de tocht werden de kransen gedragen door afgevaardigden van de MOS, leerlingen van De Parel, De Swetten, De Wiken en It Ambyld. De krans voor KNIL-militairen werd door familieleden gedragen.

De officiële plechtigheid werd namens de gemeente gedaan door Baukje van der Velde en startte om 19.20 uur in het Van Haersmapark. De eerste krans werd gelegd door burgemeester Jan Rijpstra en zijn vrouw Caro van Dijk bij het oorlogsmonument, dat was opgericht ter nagedachtenis aan 18 medeburgers die tijdens de bezettingsjaren door oorlogshandelingen zijn omgekomen. Vervolgens werden kransen gelegd bij het algemeen monument namens de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland, de veteranen, OSG Singelland en de KNIL-militairen, bij het Sinti en Roma monument, het Joods monument en het Nederlandse-Tramweg-Maatschappij-monument. De kransen werden gelegd door leerlingen van basisscholen De Swetten, It Ambyld en De Parel, brede school De Wiken en OSG Singelland.

Na de kranslegging en het leggen van de bloemen was het woord aan burgemeester Jan Rijpstra. Na het taptoesignaal om 19.57 uur en de twee minuten stilte werden de eerste twee coupletten van het Wilhelmus gespeeld, onder muzikale begeleiding van de Drachtster Harmonie. Daarna konden de bezoekers deelnemen aan het defilé langs de monumenten.

