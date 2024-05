Verdwaalde schildpad gered van Drachtster straat

za 4 mei 2024, 10.58 uur

DRACHTEN - Een verdwaalde schildpad is gered van de Noorderhogeweg in Drachten nadat deze midden op de weg werd aangetroffen. De dierenambulance Zuid Oost Friesland heeft het dier opgehaald en overgebracht naar de Stichting Schildpaddenopvang in Harkema.

De schildpad werd gevonden bij een tunneltje en is door een voorbijganger van de straat gehaald en tijdelijk ondergebracht. "Gelukkig is hij meegenomen, want schildpadden horen hier niet in het wild te leven," vertelt een medewerker van de dierenambulance. "Ze krijgen dan te weinig goed voedsel en mineralen, met alle gevolgen van dien."

De dierenambulance benadrukt dat schildpadden die in vijvers of sloten worden aangetroffen ook niet thuishoren in de vrije natuur. "De schildpad kwijnt dan heel langzaam weg met uiteindelijk een pijnlijke dood als gevolg," aldus de dierenambulance. "Deze schildpad was erg mager en had heel veel parasieten bij zich. Gelukkig is hij nu in goede handen bij de opvang."

De opvanglocatie in Harkema vangt jaarlijks honderden verwaarloosde, zieke of loslopende schildpadden op. De gevonden schildpad uit Drachten krijgt hier de benodigde zorg. Omdat het om een soort gaat welke al sinds 2016 verboden is, blijft hij in de opvang.